ALERTE INFO | Le Musée Juif de SYDNEY évacué suite à une alerte à la bombe

Le Musée juif de Sydney a été évacué suite à une alerte à la bombe.Tout le personnel de l’immeuble et les personnes habitants à proximité dont les bâtiments du collectif juif et Appel unifié pour Israël ont été évacués. La police et les responsables de la sécurité ont fouillé les bâtiments et ont permis au personnel deux heures plus tard d’ entrer à nouveau.

Le musée, consacré à la documentation et l’ enseignement de l’histoire et les leçons de la Shoah, et a annoncé le lancement de sa nouvelle exposition de photos, la semaine dernière.