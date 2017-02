ALERTE INFO | Un juif Harédi a été poignardé à Montréal par quatre inconnus

Un homme haredi a été poignardé à Montréal mardi soir.

Selon les rapports, les attaquants sont sortis d’une ruelle et ont poignardé l’homme juif dans ses mains et ses pieds. Les services médicaux d’urgence sont arrivés rapidement sur les lieux et lui ont donné les premiers soins, la victime a été transférée à l’hôpital local dans un état stable.

La police locale, ainsi que des bénévoles de l’organisation juive « Shomrim », sont à la recherche des attaquants.

Quatre suspects, soupçonnés d’avoir pris part à l’attaque, ont été arrêtés.

Selon des sources de la communauté montréalaise, l’attaque était une tentative de vol et non une attaque antisémite. Cependant, ils suggèrent d’attendre les résultats de l’enquête de police.