ALERTE INFO : Un homme de 59 ans abattu à Kiriat Shmona

חיסול בקרית שמונה: גבר בן 59 נורה למוות. @10elilevi עם הפרטים >> https://t.co/mUcqmzDXGF pic.twitter.com/QBZrUu11M9 — חדשות 10 (@news10) 22 mai 2017

Un homme âgé de 59 ans a été tué par balle aujourd’hui (lundi) à Kiryat Shmona. La police a déclaré qu’il est possible que l’attaque soit criminel (et pas terroriste)

L’homme a été visé par un tir venant d’un véhicule et a été grièvement blessé. Les ambulanciers et le personnel paramédical du Magen David Adom sont arrivée, et lui ont donné un traitement médical. Une hélicoptère du MDA l’a transféré à l’hôpital. Pendant les tentatives de réanimation, le personnel médical a confirmé sa mort.

