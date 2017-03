ALERTE INFO | Fusillade dans une école en France: huit blessés, un jeune de 17 ans interpellé

Selon le site rtl.be, une fusillade vient d’avoir lieu dans un lycée à Grasse, dans le sud-est de la France. On dénombre plusieurs blessés selon l’AFP. D’après BFM TV, un lycéen de 17 ans scolarisé dans l’établissement a été interpellé. Il visait, selon une source proche de l’enquête, le proviseur.

Les faits se sont déroulés ce jeudi en début d’après-midi au lycée Alexis de Tocqueville situé à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Selon BFMTV, un homme armé de plusieurs armes longues a tiré sur plusieurs personnes, dont le proviseur de l’établissement. Le Raid, une unité d’élite de la Police nationale française, est arrivé sur place et la sécurité civile a invité les habitants aux alentours à rester chez eux.

Pierre-Henry Brandet, porte-parole du ministère de l’Intérieur, interviewé sur BFM TV, indique qu’un « individu a ouvert le feu avec une arme longue et a blessé le proviseur. Il y a plusieurs blessés. Le dernier bilan est de huit blessés. Il y a des blessés et des personnes choquées ».

Une lycéenne témoigne: « Un gars m’a regardée dans les yeux. Il a tiré en l’air »

Selon France TV Info , une jeune lycéenne a dit : « J’étais en cours d’anglais, on a entendu un coup, dit-elle. On ne pensait pas que c’était une attaque. On a eu le réflexe de se mettre sous la table. Je suis allée fermer les fenêtres et un gars m’a regardée dans les yeux. Il avait l’air d’un étudiant, pas très grand. Il a tiré en l’air et il est parti en courant. Une amie m’a dit qu’il y avait une deuxième personne. Nous sommes restés dans les salles et les policiers ont vidé les deux étages ».

Un jeune de 17 ans interpellé

Un homme a été interpellé. Il s’agirait d’un lycéen de 17 ans, prénommé Kylian, scolarisé dans l’établissement, en possession de plusieurs armes au moment de son interpellation. Il visait, selon une source proche de l’enquête, le proviseur. Il a d’ailleurs tiré sur lui ainsi que sur un autre élève.

L’adolescent semble avoir agi seul, alors que les enquêteurs avaient initialement émis l’hypothèse d’une seconde personne en fuite. Il était armé d’un fusil, de deux armes de poing et de deux grenades, selon Nice-Matin.

Toujours selon le journal local, blessé par le tireur, un élève du lycée grassois se serait rendu dans la cantine pour prévenir ses camarades. Après un moment d’incompréhension, les élèves seraient sortis par l’arrière de la cantine avant d’escalader le grillage pour sortir.