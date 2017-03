ALERTE INFO | Une femme de 30 ans décapitée dans sa maison en feu à Tibériade

De grandes forces de police ont été appelés à un appartement sur la rue Nachmani, à Tibériade, après qu’un suspect a été signalé avec des taches de sang sur ses vêtements.

La police est arrivée sur les lieux a trouvé le corps d’une femme de 30 ans avec la tête coupée. Le suspect, apparemment son mari, a été arrêté près de la scène.

Vers 12h30 le centre a reçu un rapport concernant un suspect marchant dans la rue. Lorsque la police est arrivé, accompagné par les forces de secours, ils ont remarqué l’appartement en feu. En entrant dans la maison, ils ont trouvé le corps d’une femme brûlée et décapitée.

Une première enquête sur les lieux a révélé que le suspect, qui a appelé la hotline 100, avait coupé la tête de sa femme, et a mis le feu à l’appartement où l’acte a été commis. La police est arrivée sur les lieux et l’a arrêté après avoir fui la scène apparemment. Les circonstances de l’incident sont étudiés.

Il y a deux mois, un autre assassinat choquant a eu lieu à Migdal, non loin du Kinneret. Un homme a été arrêté pour avoir poignardé à mort sa femme (23 ans), ses deux enfants âgés de un et deux ans et l’enfant de 8 ans d’un voisin. Un autre garçon âgé de 10 ans, le frère du garçon a confronté le tueur a fui la scène, souffrant de blessures par arme blanche dans le cou.

