ALERTE INFO | Drame à Holon, une employée de la caisse médicale Clallit tuée par un assuré

On ne sait pas encore les raisons de cet acte d’un homme âgé de 77 ans qui a tuée ce matin une employée de la caisse d’assurance maladie « Clallit » dans la ville de Holon sur la rue Kaplan.

L’homme a mis le feu au guichet en jetant de l’essence vers l’employée et a fui.

La victime à succombé à ses blessures.

Après une courte poursuite, la police a retrouvé l’homme .

Le ministre de la Santé, le rabbin Yaakov Litzman a réagit à cette affaire choquante et a présenté ses condoléances à la famille de la victime.

» Je suis consterné par la possibilité qu’une employée de travail soit assassinée par un patient présumé. Ceci est un croisement de toutes les lignes rouges et la violence est interdite et dangereuse. Je compte sur la police israélienne pour enquêter sur cet événement tragique et nous attendons des résultats. Je voudrais soutenir les équipes médicales et renforcer les médecins, les infirmières et tous les travailleurs de la santé. Nous ne pouvons pas accepter les attaques violentes contre le personnel médical et il n’y a aucune raison pour justifier ce genre de comportement criminel. Chère famille , je vous présente mes condoléances « .

Le directeur général du Ministère de la Santé, Moshe Bar Siman Tov a ajouté:

« Cette affaire est choquante et d’une violence gravissime contre les travailleurs de la santé.

La police va enquêter rapidement et poursuivre l’auteur . Nous sommes en contact avec le personnel et envoyons toutes nos condoléances à la famille dans ce deuil difficile. »