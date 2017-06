Attaque à Notre Dame de Paris : « L’étudiant algérien » qui a attaqué un policier était armé de marteau et couteaux criant  » C’est pour la Syrie »

La police de Paris a été appelée près de la Cathédrale Notre Dame de Paris suite à des rapports d’un incident de tir dans la région.

Les tirs font suite à l’intervention d’un policier qui a défendu un autre policier attaqué par un individu armé d’un marteau sur le parvis de Notre-Dame.

L’auteur a été neutralisé par balle . Un périmètre de sécurité a été mis en place. Un camion de déminage est arrivé sur les lieux afin de vérifier si l’homme portait sur lui des explosifs.

On ne connait pas encore les motivations de l’agresseur. Le porte-parole du ministère est attendu sur la scène de l’attaque et pourra donner plus de détails sur cette agression. La maire de Paris est arrivée sur les lieux.

Cette destination touristique populaire est très fréquentée. Suite à cette attaque , les portes ont été verrouillées, et les visiteurs ont été invités à rester dans le bâtiment jusqu’à l’évacuation de la zone par la police et la suppression de tout soupçon.

L’auteur était « un étudiant algérien » selon le ministre de l’intérieur. De plus, le ministre a ajouté : » l’assaillant était aussi armé de couteau de cuisine en plus d’un marteau et son acte serait isolé. Le policier se porte bien, et les blessures ne sont pas trop graves, grâce à la réaction rapide d’un autre policier » .

Le parquet anti-terroriste a été saisi.

Selon le Préfet de police, » la situation est maîtrisée, un policier est blessé, et l’auteur des faits a été neutralisé et orienté vers un hôpital ».

Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr