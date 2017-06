Plusieurs attentats à Londres | La police a arrêté une terroriste musulman de 30 ans

MISE A JOUR : Les attaques terroristes sont confirmées .

LONDON UNDER TERROR ATTACKS: Traffic camera captures Police response to Borough Market terror attack. pic.twitter.com/UgkOAsxqZI — Behind The News (@Behind__News) 3 juin 2017

MISE A JOUR : 02:53:38 | La police a arrêté un terroriste de 30 ans musulman impliqué dans l’attaque à la camionnette bélier et au couteau à London bridge qui a fauché au moins 20 personnes. Un témoin a dit qu’il a vu trois personnes égorgées sur cette même rue.

MISE A JOUR : 02:46:29 | Une équipe anti-terroriste SAS « Blue Thunder » à été déployée à London Bridge ( photo plus haut)

MISE A JOUR : 02:42:38 | Apres les attentats terroristes à Londres, la Premier ministre britannique Theresa May a décidé une réunion d’urgence .

MISE A JOUR :02:41:03 | Les gens sont évacués des scènes avec leurs mains sur la tête comme mesure de sécurité. Une chasse à l’homme est en cours.

MISE A JOUR : 02:35:34 | Le président américain Trump a réagit aux attaquesà Londres: « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour aider – nous sommes avec vous, Dieu vous bénisse »

Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there – WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 juin 2017

LONDON UNDER TERROR: 1- London bridge ramming/stabbing. 2- Borough market stabbing. 3- Vauxhall. Manhunt ongoing for the Muslim terrorists. pic.twitter.com/nLR611ADU8 — Behind The News (@Behind__News) 3 juin 2017

MISE A JOUR 02:17:32 | De nombreuses consignes envoyées aux résidents : » Fuyez, cachez vous et informez nous » , ces conseils de la police métropolitaine ont été envoyés aux personnes présentes à ces attentats à Londres ce soir.

MISE A JOUR 02:14:41 | Une premiere victime a été signalée parmi les nombreux blessés.

MISE A JOUR 01:56:51 | : La police affirme qu’il y a une troisième attaque à Vauxhall, en plus des attaques terroristes de Borough Market et London Bridge. Pour rappel, Vauxhall est aussi l’endroit du siège du Secret Intelligence Service (SIS), également connu sous la dénomination de MI6 (pour Military Intelligence, section 6), est le service de renseignements extérieurs du Royaume-Uni. Son rôle est de produire des renseignements sur les sujets concernant les intérêts vitaux du Royaume-Uni en matière de sécurité, défense, politique étrangère et politique économique.

LONDON UNDER TERROR: London bridge ramming/stabbing. Borough market stabbing. Vauxhall .Video: Police tackle Muslim to ground to search him. pic.twitter.com/4l4LIV10tO — Behind The News (@Behind__News) 3 juin 2017

MISE A JOUR 01:54:06 | Une chasse à l’homme a débuté ce soir à la recherche de 3 terroristes musulmans avec « des couteaux qui ont blessés plus de 12 piétons par arme blanche » et après avoir fauché jusqu’à 20 personnes avec une camionnette blanche.

La police a également confirmé une deuxième attaque terroriste au Bistro Borough à Londres, il y a 2 personnes poignardées sur les lieux.

Une camionnette blanche a foncé sur les piétons et trois hommes sont sortis du véhicule avec des couteaux et ont commencé à poignarder au moins 7 passants .

Selon un témoin : » Ils ont tout simplement poignarder les gens au hasard le long de la rue de Borough High et une jeune fille a été poignardée dans la poitrine, c’est si triste »

TERROR IN LONDON: Muslim terrorists in white Van ‘mows down 20 people’ on London Bridge amid reports of gunfire and stabbing. pic.twitter.com/GGt3ibu7cq — Behind The News (@Behind__News) 3 juin 2017

דיווחים בבריטניה: אירוע דריסה ודקירה בגשר לונדון. @alonbd pic.twitter.com/34muvPi4k5 — חדשות 10 (@news10) 3 juin 2017

Cette nouvelle attaque à Londres a fait entre 15-20 victimes dans l’état est encore inconnu et le chiffre est temporaire.

La camionnette BMW a frappé de nombreux passants, et London Bridge a été fermé à la circulation.

De grandes forces de sécurité sont sur les lieux.

Une autre attaque à Borough Market a été signalée par les policiers. Des tirs entendus, les gens sur place se cachent sous les tables.

URGENT – UK: Police confirm a second terror attack at the Borough Bistro in London, numerous stabbed. pic.twitter.com/S1ced42Oxn — Behind The News (@Behind__News) 3 juin 2017

Selon nos premières informations, l’attaque à la camionnette bélier avec des coups de couteau sur le pont de Londres a fait un mort et 15 blessés et celle dans le bistro de Borough Market , a fait deux blessés suite à des tirs, mais les chiffres sont encore temporaires.La police recherche des suspects.

Ce message est publié à grande échelle via le réseau télégramme, sur les comptes liés à Daesh .

