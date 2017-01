Alerte Info – 14h39 : La police demande l’aide du public pour retrouver un terroriste en fuite

Un détenu palestinien de 32 ans a été envoyé à l’hôpital Haemek d’Afoula pour des examens médicaux, et a réussi à prendre la fuite malgré la surveillance de Tsahal.

La police a déployé des effectifs importants dans le secteur pour tenter de le retrouver et elle a lancé un appel à la population. Son signalement a été diffusé pour faciliter les recherches.

Le palestinien est grand et mince, et portait un chapeau noir et un pantalon noir

Si vous voyez cet homme dans la région nord du pays (Afoula) ou ailleurs, merci de contacter au plus vite le 100.

