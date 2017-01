Alerte Info – 14h02 : Une arabe israélienne a été tuée dans l’attentat à Istanbul

Le corps de la jeune femme de 18 ans, Lian Zaher Nasser, du village arabe israélien de Tira, a été retrouvée dans la boîte de nuit Reina à Istanbul, en Turquie, a rapporté sa famille.

Son amie, Rua Mansour, a été blessée ainsi que deux autres jeunes femmes, également originaires de Tira, ont souffert de graves crises d’anxiété.

Au moins 39 personnes ont été tuées dans l’attaque de ce samedi soir, dont 16 étrangers, et 69 blessés, quand un assaillant vêtu d’un costume de Père Noël a ouvert le feu sur la discothèque bondée lors des célébrations du Nouvel An.

Le père de Rua Mansour, Sofian Mansour, a déclaré sur Haaretz que sa fille, de 18 ans et demi, a visité vendredi avec ses trois copines la ville Istanbul, pour une semaine de vacances qu’ils avaient planifiée depuis un certain temps.

Mansour a déclaré à 21h30, ce samedi qu’il avait parlé à sa fille au téléphone et elle lui a dit qu’ils attendaient un taxi pour les emmener au club. Après l’attaque, « j’ai essayé de l’appeler, mais il n’y avait pas de réponse », a-t-il rapporté.

« Nous savions que l’attaque avait lieu dans le même club et nous étions tous anxieux, nous ne savions pas quoi faire. A peine à six heures du matin, Rua a décroché le téléphone et a dit qu’elle avait été blessée par balle dans le bas de son corps, elle a subi une chirurgie et elle est maintenant dans un état stable à l’hôpital. »

Les deux autres femmes, Ala Tarek Abed Alkhi, et Iya Akhsan Abed Alkhi, 26 ans, ont été déclarés souffrant d’attaques d’anxiété et évacués vers un poste de police voisin. Ala a parlé sur Haaretz dans une conversation téléphonique du commissariat de police: «Des tirs ont commencé de chaque direction et j’ai vu des morts tués et des blessés tombant à côté de moi. Je me suis caché dans un coin et ne savais pas quoi faire. Tout le monde criait et pleurait et les tirs ne s’arrêtaient pas. Les familles et le ministère israélien des Affaires étrangères sont en contact avec les autorités turques et le consul général d’Israël à Istanbul, Shai Cohen, travaille pour ramener les jeunes femmes en Israel.

