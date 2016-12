Alerte Info – 14:39 : Un avion de 118 passagers de la compagnie « Africa Airways » détourné par deux terroristes,

Un avion de passagers de la compagnie aérienne « Africa Airways » a été détourné par deux terroristes, des partisans du régime de Kadhafi, alors qu’il pilotait un vol intérieur au dessus de la Libye.

L’avion effectuait un vol intérieur entre les villes libyennes de Sebha et Tripoli mais, au cours du détournement présumé, il a été détourné et mis à la terre à Malte. Les services de sécurité et d’urgence sont actuellement en stand-by.

Le premier ministre de Malte Joseph Muscat, a confirmé l’information et les détails des circonstances de l’événement sont examinés .

A bord de l’avion se trouve 118 personnes.

Pour l’instant, nous ne savons pas encore si il y a des blessés ou des négociations avec les ravisseurs pour mettre fin à l’incident pacifiquement.

Les pirates de l’air auraient des grenades à main et sont en train de faire des demandes.

Au bout de deux heures et demi depuis le début de l’événement, quelques passagers ont été mis en liberté, y compris les femmes et les enfants.

Mise à jour 15:51:27

65 passagers , principalement des femmes et des enfants ont été libérés . Il reste une dizaines dans l’avion environ.

Mise à jour 15:57:32

109 personnes ont été libérées selon le compte Twitter du premier ministre Joseph Muscat. CNN a rapporté que l’équipage a quitté l’avion, et l’armée locale est en train de négocier avec les ravisseurs.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander