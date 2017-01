Alerte Info – 09h52 : La mère du soldat Elor Azria a fait un malaise dans le tribunal

Ce matin (mercredi), le soldat et sa famille se sont rendus à la Cour militaire Kirya pour entendre la décision dans l’ un des épisodes qui a divisé la société israélienne: Un coup de feu qui a causé le licenciement de l’ ancien ministre de la Défense Ya’alon et a conduit à de sérieuses divergences entre le gouvernement et le haut commandement de l’ armée, plus de neuf mois après que le terroriste Abdel Fatah al-Sharif a poignardé un soldat israélien à Hébron et a été tué par le tir du soldat Elor Azria.

Ce matin, la mère du soldat,a fait un malaise dans le tribunal militaire de Kirya qui est sur le point de donner le verdict de son fils.

