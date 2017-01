Alerte Info 09h36 : Le policier israélien Erez Levy a été tué dans l’attentat du Néguev

Des centaines de policiers sont arrivés ce matin dans la colonie bédouine, afin de démolir les constructions illégales. Pendant l’opération il y a eu de violents affrontements. Une jeep conduite par des arabes a foncé sur la police qui a répliqué.

La police a tiré et tué le chauffeur pendant l’évacuation du village de Um al-Hiran à proximité de Hura, un policier a été tué suite à l’attaque et a été identifié il y a peu de temps, il se nomme Erez Levi, 34 ans et sa famille a été prévenue du drame.

Un autre policier sur les lieux lors de la démolition des maisons illégales a été gravement blessé et malheureusement est décédé suite à ses blessures. La police estime que l’attaque est terroriste.

Un député arabe Ayman Odeh, et Président du parti arabe de la liste commune était sur place pour manifester contre la police. Il a aussi été blessé par une balle en caoutchouc lors d’affrontements qui ont eu lieu.

Le conducteur de la jeep est apparemment un membre du mouvement islamique.

Suite aux affrontements, le président du Comité de surveillance Mohammad Barakeh leadership de la communauté arabe s’est rendu immédiatement à Umm al-Hiran. Dans le même temps, on prévoit que le Comité suprême de suivi des Arabes israéliens va se réunir dans les prochaines heures.

« Déclaration de guerre dans le secteur arabe »

« Ceci est une déclaration de guerre contre les Bédouins », a déclaré Salim, un résident de Umm al-Hiran. « Chaque jour, des maisons sont détruites là-bas et ce n’est pas nouveau. Nous allons répondre à la démolition de chaque maison ».

« Quand les maisons et les colonies sont détruites et des policiers blessés, quelqu’un mentionne t-il une attaque terroriste » ? a déclaré un autre résident qui était présent lors des affrontements.

« Ce qui se passe dans Um al-Hiran et Qalansuwa est une déclaration de guerre contre le gouvernement et son chef du secteur arabe. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu estime qu’il est de plus en plus fragile et, il démolit les maisons de Kalansuwa et Umm al-Hiran pour devenir le grand gagnant de l’opinion publique et ce sont les arabes qui vont payer le prix ».

