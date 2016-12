Alerte Info – 09h21 : Un avion russe Tu-154 avec 83 personnes disparaît en route vers la Syrie

Un avion Tu-15 à trois moteurs de moyenne portée à fuselage étroit Tupolev appartenant au Ministère de la Défense russe a disparu du radar après son décollage à 02h40 GMT de Sotchi, une ville russe sur la mer Noire, où il avait terminé de faire le plein , selon les médias russes. Il y avait 91 personnes à bord, dont 83 passagers et huit membres d’équipage.

Le Ministère de la Défense russe a publié une déclaration disant « que des fragments de coque de l’avion Tu-154 ont été trouvés à environ 1,5 km au large de la côte de la mer Noire de Sotchi à une profondeur de 50 à 70 mètres. »

Selon le Ministère de la Défense russe, les passagers étaient des musiciens de l’Ensemble Alexandrov, le chœur officiel des Forces armées et des équipages russes de médias Channel One Russia et Zvezda.

L’avion était en route vers la base russe à Latakia, Syrie. « L’avion a décollé à Latakia, puis a disparu du radar », a déclaré une source dans les services d’urgence régionaux TASS.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander