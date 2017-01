Alerte Info 09h11 : Le Hamas menace de tirer des roquettes si la crise de l’électricité persiste

Apres que la COGAT a accusé le Hamas, de s’accaparer toutes l’électricité des civils à Gaza, l’organisation terroriste a procédé aux arrestations de 400 manifestants palestiniens à Gaza qui eux aussi accusent le Hamas de détourner l’énergie à des fins militaires.

Fidèle a ses habitudes, le Hamas veut faire porter le « chapeau » à Israel et menace depuis hier soir Israel, de tirer des roquettes si la crise de l’électricité persiste. Les dirigeants du Hamas ont prévenu que non seulement ils n’empêcheront plus des petites organisations dissidentes à tirer sur Israël mais que le Hamas lui-même reprendra l’offensive.

Jérusalem refuse de commenter ces informations, se contentant de rappeler que « Tsahal est prêt à parer à tout éventualité » et ce matin des chars et bulldozers ont fait une entrée limitée dans la sud de Gaza pour stopper la menace des tunnels.

