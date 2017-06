Une fausse alarme a retenti dans la région de Sharon et a été entendue dans le nord de Tel – Aviv et Ramat Hasharon. L’armée a dit que cela est du à un problème technique et l’incident sera étudié.

