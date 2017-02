Al-Qaïda menace la France dans une vidéo en raison de son activité militaire au Mali

Selon MEMRI, ce 16 février 2017, Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) a posté une vidéo en hommage à son commandant, Abou Al-Nur Al-Andalusi, alias Zakariyya Mohammed Said, tué par les forces françaises au Mali en février 2016.

La vidéo de 20 minutes, postée sur la chaîne Telegram d’AQMI, (1) retrace le cheminement d’Al-Andulasi vers le djihad, sur la base de témoignages de plusieurs camarades djihadistes qui apparaissent dans la vidéo.

Selon le camarade djihadiste Said Al-Maghrebi, Al-Andalusi viendrait de la « ville occupée par les chrétiens espagnols » Melilla, au nord du Maroc. Al-Maghribi raconte qu’ils se sont connus à Melilla et ont émigré ensembles au Mali.

Al-Andalusi serait arrivé au Mali en 2012, après la prise de plusieurs villes du nord du Mali (Azawad) par des insurgés. En conséquence, des forces maliennes et françaises ont lancé une série de campagnes militaires pour reprendre la zone d’insurrection.

La vidéo présente les aptitudes militaires et de commandement d’Al-Andalusi, et notamment sa passion pour les formations militaire et les opérations contre les « Croisés » [forces françaises]. Al-Andalusi aurait attaqué les forces françaises à l’aéroport de Tombouctou.

Al-Andalusi a été tué avec d’autres djihadistes, dont un commandant égyptien du nom de Marwan Al-Masri, par des frappes aériennes françaises.

Un combattant tunisien se faisant appeler Abou Abdallah Al-Tunisi livre un message à la fin de la vidéo, menaçant la France de venger la mort d’Al-Andalusi et de ses camarades : « J’envoie d’ici un message à la France croisée : [Comprenez]… que son sang et celui de ses frères locaux et étrangers, répandu sur cette terre bien-aimée… n’aura pas été versé en vain. »

