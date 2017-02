Ahmed Tibi et l’absence des mots « Etat palestinien » à la Maison Blanche : « Trump ne connait rien à ce conflit »

Après que les mots « Etat palestinien » n’avaient pas été prononcés lors de la rencontre entre Trump et Netanyahu, le député arabe Ahmad Tibi a attaqué le président américain : « Trump ne connait pas la région et lors de cette réunion il n’a dit que des choses bizarres. Et aujourd’hui il est important de raviver la vision de deux Etats. » Ahmed Tibi a parlé ce matin (jeudi), en conversation avec Yaron Dekel et Shimon Shiffer, sur la Radio Glatz :

« Trump ne connait pas la région et les détails ; il a dit des choses bizarres et a presque donné l’impression de se renseigner sur la situation auprès de Netanyahu… Le président des États-Unis ne fait pas assez d’efforts pour amener la vision de deux Etats, comme Obama en avait parlé et l’avait fait ; Netanyahu l’a manipulé et a tué l’idée. Je veux faire revivre cette idée car cela est dans l’intérêt des deux parties. »

Interrogé sur l’ordre du jour de deux Etats, il a répondu : « Il y a encore un mois et un an, la vision d’un Etat palestinien ne frappait pas à la porte et n’est jamais arrivé sur le bureau de Netanyahu. Le gouvernement veut maintenir le statu quo. »