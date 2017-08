Agression au Mont du Temple | Un enfant juif de 15 ans, blessé apres qu’un musulman a jeté une chaise vers son groupe

Plus de milles juifs se sont rendus aujourd’hui sur le site, et les portes ont été rouverts vers 13h00 (fermé à 11h00 précédemment) pour faire entrer à nouveau les autres groupes mais la plupart des Juifs ont demandé à la police de leur permettre d’aller sur le site, tous ensemble, au lieu de petits groupes, et de leur permettre de marcher où ils veulent afin de résoudre le problème des attentes, mais cette suggestion a été rejetée purement et simplement par la police.

Pendant les visites du premier groupe ce matin, un musulman a jeté une chaise vers l’un des groupes, frappant un garçon de 15 ans dans la tête.

Le garçon juif a été retiré du Mont du Temple et emmené au poste de police de Kishle pour un traitement médical et pour faire une déclaration.

Un combat a éclaté entre un musulman et des Juifs sortant du Mont du Temple à la porte de Shalshelet. Trois juifs et un musulman ont été arrêtés.

Un total de six juifs ont été arrêtés sur le Mont du Temple pour avoir violé les règles, ce qui comprend la prière.

قرابة 400 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى « خراب الهيكل »، منذ صباح اليوم. pic.twitter.com/xQXtAVEiRZ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) 1 août 2017

Un avocat de l’organisation des droits légaux d’Honenu est sur le point de les visiter et comprendre pourquoi ils ont tous été arrêtés afin de les aider.

Selon des témoins, la police a agi de manière exceptionnellement violente dans certaines arrestations contre les juifs, et a même utilisé un taser. Ces témoins ont peut-être parlé du combat à la porte de Shalshelet.

Entre temps, les palestiniens de differentes factions organise la célébration de la victoire du Festival de Jérusalem dans la ville de Shehem aujourd’hui (Nalouse) :