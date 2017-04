Aéroport Ben Gourion | 11 compagnies aériennes en compétition pour les vols de Tel Aviv/France

Dix compagnies aériennes débuteront leur premier vol à l’aéroport de Ben Gurion sous peu, y compris :

La compagnie aérienne irlandaise low cost Ryanair a inauguré ses vols au départ de l’aéroport Ben Gurion avec un vol pour Paphos à Chypre.

Ryanair a récemment annoncé la mise en place de 19 destinations de Tel-Aviv, quelques-uns de Ben Gurion et quelques-uns de Ovda.

Ryanair a commencé ses activités en Israël l’an dernier avec cinq routes de Ovda, mais a évité d’utiliser Ben Gurion en raison des frais aéroportuaires élevés. L’élément déclencheur pour Ben Gurion est suite à une subvention de 250.000 € d’Israël pour chaque nouvelle route à laquelle il n’y avait pas de vols directs en provenance d’Israël.

Les prix des billets

Comme cela est généralement le cas avec les compagnies aériennes à bas prix, le prix d’un vol dépend de la date à laquelle il est prévu. Par exemple, pendant les jours intermédiaires de la fête de Pessah en Avril, un vol à sens unique le 8 Avril est susceptible de coûter 110 €, mais il y a aussi un aller simple pour 54 € (le 12 Avril, par exemple).

Comme promis, il y a des vols à sens unique après les vacances pour 20 € (le 17 Avril, par exemple). Le prix pour les vols de retour varie de 250 € de Paphos à Tel Aviv le 15 Avril et 17 Avril entre 40-50 € plus tard, et même à 20 € pour un vol de retour le 28 Avril, par exemple.

Le coût des bagages, qui ne sont pas inclus dans le prix, peut atteindre 75 € sur un vol aller-retour pour une valise jusqu’à 20 kilogrammes. L’addition comprend un choix de siège au début de l’enregistrement.

La concurrence croissante

bénéficieront. des chiffres de l’Autorité des aéroports d’Israël sur pas moins de 11 compagnies aériennes qui seront en compétition pour les routes en France :El Al Israel Airlines Ltd. (TASE: Elal )

140 compagnies aériennes opèrent actuellement pour des vols en provenance d’Israël, avec 10 de plus prévus pour commencer les opérations à l’aéroport Ben Gourion dans les prochains mois, y compris Air India ; la compagnie aérienne canadienne Air Transat, qui opérera des vols à Montréal ; et WOW Air, une compagnie aérienne islandaise qui exploitera des vols à Reykjavik, où elle opère pour des vols vers diverses destinations aux États-Unis, par exemple.

D’autres compagnies aériennes débuteront en Israël comprennent Cobalt Air, basée à Larnaca, Chypre ; Eurowings, basée à Cologne, en Allemagne ; Envelopper basée à Majorque, Pegas Fly (anciennement Ikar) et Yarmal.

Comme la concurrence pour chaque destination s’intensifie, les consommateursIsrair Airlines Tourisme Ltd.

Arkia Airlines Ltd.

Neos

XL Airways France

Transavia

Air France

easyJet

Air Cobalt

SmartLynx compagnies aériennes en Estonie

AlbaStar.

Le même nombre de compagnies aériennes seront également en compétition pour les routes vers l’Italie et l’Espagne.