Un adolescent israélien gagne le Rallye Moto de l’AFRICA ECO RACE !

Dans une victoire éclatante, le jeune israélien de 17 ans, Gev Sella a participé à son premier rallye, AFRICA ECO RACE !

En dépit d’atteindre la troisième place dans la dernière étape du rallye, Sella a été en mesure de surmonter les autres conducteurs, et a finalement obtenu un avantage de 50 minutes sur le Norvégien Pal Anders Ullevalseter, qui est arrivé deuxième dans la course.

Malgré la concurrence les uns contre les autres dans la course, Sella peut remercier sa victoire à Ullevalseter. Lorsque Sella a manqué de carburant sur un tronçon de la course, Ullevalseter a partagé une partie de son carburant avec lui, ce qui lui a permis de terminer et finalement gagner.

Africa Eco Race est un rallye qui traverse plusieurs endroits, y compris Monaco, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal et comprend plusieurs catégories, y compris les voitures, les camions, les VUS et les motos.

La course a ensuite été mise en place avec le Rallye Dakar annuel qui a eu des concurrents de l’Afrique à l’Amérique du Sud, mais aujourd’hui se situe complètement en Amérique du Sud après une série de menaces terroristes et manifestation en Mauritanie en 2008.

Comme son titre l’indique, l’Africa Eco Race a pour objectif d’organiser un rallye écologique et les organisateurs s’engagent à minimiser l’impact de leur passage sur l’environnement.

La ministre de la Culture, Miri Regev, a appelé Sella pour le féliciter pour sa victoire.

« Vous avez apporté honneur et fierté de l’État d’Israël. Vous avez fait l’histoire », a dit Regev, ajoutant qu’elle était fière de la victoire de Sella et de son nouveau titre.

