Adar âgée de 7 ans, s’est noyé dans le Kinneret quelques jours après son anniversaire 

Hadar Bar Keter est décédée lors d’un voyage en famille dans le nord du pays. Ses parents, David et Neta, ont convenu que ses organes seraient donnés pour la transplantation.

Son père: ‘Elle était charmante et énergique’. Hadar Bar Keter, qui a célébré ce vendredi dernier son septième anniversaire, devait aller demain (vendredi) et se rendra au cimetière pour les évacués du Gush Katif dans la région de Lachish avec ses camarades de classe.

Mais mardi dernier, lors d’une sortie en famille à la fin des vacances d’été, elle s’est noyée dans la mer de Galilée et a été transporté à l’ hôpital Ziv dans une situation difficile à Safed, et malgré les efforts de sauvetage, les médecins ont confirmé sa mort.

Les funérailles auront lieu demain dans le nouveau cimetière près de Karmei Katif dans la région de Lachish, un établissement pour les évacués dont vit la famille.

Hadar était la quatrième fille de la famille, suivie de deux autres filles. ‘Elle était une fille charmante, très énergique, la fille qui a attiré l’attention à la maison’, a déclaré le père David. ‘Ce vendredi dernier, nous avons célébré son anniversaire, et elle était la gagnante habituelle.’

Le jour de l’événement décrit selon le pere :.. « Nous étions en voyage prévu depuis longtemps, un voyage en famille grande, et ce fut son dernier jour. Les filles plus âgées sont montée sur le jeux des bananes et David s’est rendu à plage avec les plus jeunes. Nous les avons suivis et la première chose que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés était de compter les enfants, et nous avons découvert qu’il manquait une de nos filles. Un des petits enfants a pointé et a dit: ‘Elle est là’.

Elle n’était qu’à 20 mètres de nous. J’ai nagé de toutes mes forces, je l’ai sorti de l’eau et j’ai commencé la RCR, et le traitement a été très rapide, il y avait deux médecins sur la plage, et très bientôt les paramédics et les ambulanciers paramédicaux sont arrivés, ‘Au moment où elle a reçu le médicament, son état s’est stabilisé, mais malheureusement ce ne fut pas suffisant’.

Hadar avait précédemment souffert d’un phénomène appelé «crises de fièvre», et aurait perdu connaissance en cas de fièvre. Parce qu’il a été trouvé dans des eaux très peu profondes, le père suppose que la noyade s’est produite dans le contexte de ce phénomène.

Hadar a été transportée à l’hôpital Ziv, où les médecins de l’unité de traumatisme ont continué les opérations de RCR jusqu’à ce que son état se soit légèrement stabilisé. Elle a été transférée à l’Unité de soins intensifs pédiatriques lorsqu’elle fut dans un état grave et n’avait jamais retrouvé la conscience.

Dr. Moti Aini, un médecin senior en soins intensifs pour les enfants au centre medical Ziv a déclaré Adar est arrivée dans la chambre de traumatisme sans pouls et ne respirait pas. « A l’hôpital nous avons réussi à stabiliser la situation avec un respirateur et un soutien médicamenteux, mais malheureusement les dommages au cerveau et le manque d’oxygène étaient vaste et irréversible.

Plus tôt dans la journée, un comité médical s’est réuni pour déterminer la mort cérébrale. Nous avons accompagné la famille merveilleuse et noble et nous l’avons soutenu autant que possible. Nous partageons leur profond chagrin pour la terrible perte. »

Le règlement Karmi Katif a publié une déclaration suite au décès de Hadar:« Chers résidents : ‘L’âme pure de Hadar, est montée sur les hauteurs de Meromim’. Le désastre dans la mer de Galilée est pour la huitième fois cette année, après la mort de trois jeunes adolescents à Pessah et cinq autres cas de noyade depuis le début de l’année 2017, où huit enfants sont morts de ces noyades.