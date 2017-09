Acharnement juridique | Mme Netanyahu sera accusée ce vendredi pour un usage personnel de fonds publics

L’acte d’accusation de Sara Netanyahu, l’épouse du Premier ministre Binyamin Netanyahu, est imminente, selon les médias ce jeudi soir.

Le procureur général Avichai Mandleblit l’a informée qu’elle sera inculpée vendredi pour un usage personnel et illégal de 400 000 shekels (112 000 $) en fonds publics, et pour recevoir des marchandises sous de faux prétextes, de falsification de documents et de manquement à la confiance.

Cependant, le bureau du Procureur général n’a pas répondu à la demande de commentaire sur l’histoire, qui a été diffusée initialement sur Channel 2.

Le plus grave implique l’embauche de l’électricien Avi Fahima, un membre du Comité central du Likoud. Un comité chargé de surveiller les dépenses de résidence – et qui comprenait le conseiller juridique du Premier ministre – a statué contre l’embauche de Fahima, mais il était employé indépendamment.

Mme Netanyahu a été accusée de prendre des meubles achetés pour la résidence officielle du Premier ministre à Yerushalayim et de le transporter dans sa maison privée à Césarée; en s’appuyant sur l’argent des contribuables pour fournir des soins médicaux à son défunt père; et commander des repas privés au-delà du budget officiel de la résidence du Premier ministre.

Mme Netanyahu a nié tout acte répréhensible, et aurait offert un test de détection de mensonge, ce qui indiquait qu’elle disait la vérité. Cependant, de tels tests sont inadmissibles en tant que preuve dans les tribunaux israéliens et ne peuvent être utilisés que comme indication d’intention.

Channel 2 a également signalé jeudi que le Premier ministre s’attend à ce que la police recommande un acte d’accusation contre lui dans deux cas distincts de corruption, mais estime que Mandelblit décidera de ne pas demander un acte d’accusation.

Le bureau du Premier ministre a rejeté le rapport en disant que Netanyahu « n’a jamais dit une telle chose à l’égard du procureur général et a seulement dit, maintes et maintes fois, que rien ne viendrait, car il n’y a rien là-bas », a déclaré le PMO à Channel 2.

