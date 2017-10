Un employé arabe de l’Hôtel King Salomon d’Eilat attaque une cliente mineure avec un couteau

Le procureur de justice du district Sud (criminel) a déposé un acte d’accusation au tribunal de Beer Sheva pour un citoyen jordanien de 24 ans qui, en sa qualité de travailleur, dans l’entretien ménager à l’hôtel King Solomon à Eilat, est entré dans la chambre d’une mineure qui est restée à l’hôtel, et l’a blessé avec un couteau . L’acte d’accusation lui attribue des infractions de blessures aggravées et la possession illégale d’un couteau.

Selon les faits de l’acte d’accusation, déposé par l’avocat, une mineur d’environ 17 ans qui est restée à l’hôtel, ne connaissait pas l’attaquant.

Le 19/09/17 à environ 11:30,. alors qu’elle était seule dans la chambre, elle a placé un message à la porte « ne pas déranger » et l’employé a tapé pour entrer. La plaignante a ouvert la porte, et a clairement indiqué qu’elle ne souhaite pas le nettoyage de la chambre et ferma la porte. Quelques minutes plus tard, l’employé arabe tape à nouveau, car selon lui, il voulait mettre du papier toilette dans les toilettes de la chambre.

La plaignante a permis au défendeur d’entrer dans la salle de bain et elle est restée dans le couloir devant la porte d’entrée ouverte .

L’accusé est sorti de la salle de bain, et se trouvait face à elle et ferma la porte de la chambre, et immédiatement après, a tiré un couteau et l’a menace en le plaçant vers le haut du corps de la plaignante.

La plaignante a essayé de repousser la main de l’accusé avec un couteau, tout en tenant la lame du couteau de la main gauche, et se mit à crier. Le défendeur a tenté de faire taire la plaignante et murmura: « Chut », mais elle a continué à crier jusqu’à ce que l’accusé s’enfui de la chambre.

La jeune fille a été transportée à l’hôpital pour un traitement où il a été constaté que trois de ses doigts ont été blessés avec des saignements de sa main gauche . Elle a eu besoin de points de suture. En même temps que le dépôt de l’acte d’accusation, le bureau du procureur de l’État a déposé une demande d’arrestation du défendeur jusqu’à la fin de la procédure judiciaire.

Les actions du défendeur indiquent la dangerosité de son comportement « sans raison apparente , il a pris un couteau quand la jeune fille était seule dans une pièce fermée dans un couloir étroit et grâce à son courage, elle n’a pas subi de blessures plus graves .

Il a été demandé de ne pas afficher des détails d’identification concernant la plaignante mineur.