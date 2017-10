Abus sexuels dans la famille de Hanin Zoabi :  » Il a enfoncé sa langue au fond de ma gorge »

Mohamed Zoabi fait partie de la famille de Hanin Zoabi et a révélé sur son compte Facebook, les abus sexuels qu’il a subi : « Il fourra sa langue dans ma gorge »

Le jeune Mohamed Zoabi, a publié un poste hier (mardi) sur Facebook dans lequel il dit qu’il a été victime de harcèlement sexuel dans sa jeunesse dans le cadre de l’affaire du producteur d’Hollywood

De nombreux Israéliens ont révélé leur histoires personnelles de nature sexuelle quand ils ont été harcelé sexuellement et violé par d’autres.

Au début de son poste, Zoabi a déclaré qu’il avait été harcelé pour la première fois dans un parc de son quartier et une autre agression dans un pays étranger et dans la maison d’un ami de la famille.

« Il était si gentil de m’avoir invité et j’ai accepté naïvement ! Viens, je vais t’emmener voir le monde et l’explorer, mais dès le premier jour où je suis arrivé et une fois qu’il avait ses mains sur moi, jusqu’au moment où il m’a attrapé serré et a poussé sa langue au fond de ma gorge….et quelle désinvolture épouvantable apres ….quand il s’est rendu à la prière. Je ne pouvais pas bouger… »

Mohamed Zoabi est connu en Israel…il aime ce pays et ne s’en cache pas contrairement à Hanin Zoabi qui fait le maximum pour profiter des droits israéliens et affirmer qu’Israël est la cause des attentats terroristes dans le pays…