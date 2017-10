Abu Dhabi | Les judokas israéliens ne seront pas autorisés à rivaliser avec les symboles de l’Etat d’Israël

Les organisateurs du concours de judo à Abou Dhabi interdisent à la délégation israélienne de rivaliser avec les symboles de l’Etat d’Israël. Le drapeau ne sera pas non plus levé ou l’hymne national ne sera pas entendu.

Les organisateurs de compétitions de judo du Grand Chelem, qui devrait avoir lieu dans deux semaines à Abu Dhabi, a déclaré à la délégation israélienne que les joueurs ne seront pas en mesure de rivaliser avec leur propre drapeau et le nom de leur pays sur leur kimono.

Dans chaque compétition où les compétiteurs israéliens de Judoka ont participé, ils portaient l’inscription ‘ISR’ sur leurs revers. Les organisateurs de la prestigieuse compétition exigent maintenant que lors de l’événement sportif dans leur pays, l’inscription sur le vêtement sera de l’Association mondiale de judo et il n’y aura pas de mention israélienne.

En outre, si l’un des compétiteurs israéliens remporte une médaille d’or, le drapeau national ne sera pas soulevé et l’hymne ne sera pas joué dans la salle. Il y a environ deux ans, l’Association israélienne de judo a fait face à une directive similaire et a finalement demandé à ses représentants, Jordan Jerbi et Shaggy Muki, de concurrencer le symbole de l’Organisation mondiale. Il convient de noter que la compétition à Abu Dhabi n’est pas soumise à l’Union Mondiale pour qu’ils puissent déterminer eux-mêmes les règles.

L’association israélienne de judo a admis qu’ils n’avaient pas d’autres choix que d’accepter la directive scandaleuse « , comme cela est arrivé il y a deux ans dans la compétition à Abu Dhabi, l’Association Israël de Judo et estime que cette fois il n’y aura pas d’équipe israélienne avec le drapeau national.

L’association n’a pas aimé la consigne des organisateurs du concours et ils rencontreront à Zagreb certains dirigeants pour changer la décision du Comité d’Organisation à Abu Dhabi. Nous ne nous laissons pas entraînés dans l’arène politique et nous n’attribuerons pas de prix à ceux qui veulent nous empêcher de paraître dans le monde. Notre objectif est les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et les tournois en cours de route sont un moyen d’atteindre cet objectif. Il y a ceux qui essaient de saboter cet objectif et qui seront heureux si les Israéliens n’apparaissent pas aux Jeux Olympiques mais nous ne leur permettons pas d’interférer ‘