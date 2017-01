Abbas va de nouveau rencontrer le président français, pour tenter de promouvoir la création d’un Etat Palestinien

Le Président de l’Autorité palestinienne (AP) va rencontrer à nouveau le président français dans un effort pour promouvoir le récent sommet international de Paris, favorable pour la création d’un Etat Palestinien.

Mahmoud Abbas a déclaré mercredi lors d’une réunion avec le Conseil révolutionnaire de son parti, le Fatah, qu’il se réunira le 7 février prochain à Paris avec le président sortant français François Hollande.

Le but de la réunion, selon l’agence de nouvelles palestinienne Wafa, est de créer un « mécanisme clair et défini » pour promouvoir les conclusions du récent sommet international à Paris qui a appelé à la création d’un Etat palestinien .

« La conférence de Paris n’a pas pris fin le 15 Janvier, a déclaré Ahmad Majdalani, membre du comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, à Jérusalem Post . « Il y a des étapes supplémentaires qui doivent être prises par les participants à la conférence ».

La conférence a pris fin avec un appel à Israël et l’Autorité palestinienne à s’engager pour une solution à deux états pour les uns et les autres et éviter de prendre des mesures unilatérales qui menaceraient un tel résultat.

La France, à l’origine de cette initiative, cherche officiellement à créer un état palestinien dans un délai de 18 mois seulement. En réalité, ces manœuvres politiques du président Hollande visent principalement à conserver les voix des millions d’électeurs musulmans dont le Parti Socialiste (PS) a drastiquement besoin pour s’accrocher au pouvoir, ce qu’une très large majorité de Français dénoncent et contestent.

