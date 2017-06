Abbas stoppe temporairement sa demande qu’Israël gèle la construction afin de continuer à recevoir des dons

Mahmoud Abbas désire, temporairement, abandonner sa demande qu’Israël gèle la construction en Judée Samarie et aurait temporairement mis de côté sa campagne pour poursuivre des crimes de guerre contre les ministres et soldats israéliens afin de faire passer les pourparlers de paix sous le parrainage du président Trump, selon le conseiller principal d’Abbas, Mohammad Mustafa dans une interview publiée mercredi à Bloomberg.

Il est intéressant de noter que, d’après Mustafa, ce que l’AP a besoin le plus aujourd’hui c’est l’argent et pas forcement les terres dont ils se disent propriétaires… Ils ont besoin de centaines de millions de dollars promis par les pays donateurs pour aider les familles des terroristes…

« Nous n’allons pas parler du gel des constructions cette fois-ci », a déclaré Mustafa, expliquant que « nous pensons qu’il vaut mieux pour nous tous maintenant nous concentrer sur la possibilité proposée par cette nouvelle administration (Trump) ».

Mohammad Mustafa est président du Palestine Investment Fund, ancien ministre de l’économie nationale de l’AP et ancien vice-premier ministre. Il a une maîtrise et un doctorat de l’Université George Washington. Avec ces qualifications, il est très conscient, comme il l’a dit à Bloomberg, du chomage indésirable dans l’AP, qui souffre des effets du renoncement des donateurs internationaux sur les fonds promis.

C’est évidemment la raison pour laquelle Abbas est impatient de commencer à négocier, sans oublier tous les Juifs qui osent fermer leurs terrasses à l’est de Jérusalem en violation présumée de la Convention de Genève.

Mohammad Shtayyeh, qui a été ministre des travaux publics et du logement de l’AP et ministre du Conseil économique palestinien pour le développement et la reconstruction, a déclaré à Bloomberg que » la décision du président Trump de garder l’ambassade des États-Unis à Tel Aviv a été apprécié auprès des arabes palestiniens. « Il y a une nouvelle dynamique », a noté Shtayyeh.

Le gel de la construction de l’établissement a toujours été une condition préalable à l’adhésion aux négociations de paix pour le président de l’Autorité palestinienne Abbas. Peu importe que, si vous demandiez aux juifs ou pas, le Premier ministre Netanyahu a maintenu la Judée et la Samarie libres depuis neuf ans. »

