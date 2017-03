Abbas rencontrera Donald Trump en Avril

Les médias palestiniens ont rapporté que le président palestinien Mahmoud Abbas rencontrera le président américain Donald Trump, à la mi-Avril à la Maison Blanche.

Le porte-parole de Abbas, Nabil Abu Rudeina a confirmé que le dirigeant palestinien avait reçu une invitation à la Maison Blanche pour discuter de la reprise des pourparlers de paix.

Le porte-parole a également déclaré que l’Autorité palestinienne est engagée dans un processus de paix qui apportera la vraie paix aux Israéliens et aux Palestiniens.

Trump s’est entretenu par téléphone avec Abbas pour la première fois le 10 Mars.

Le représentant spécial pour les négociations internationales, Jason Greenblatt, a rencontré Abbas ce mardi.

Après la réunion, Abbas a déclaré selon le quotidien qatari Al Watan que «Greenblatt n’a pas proposé des idées ou des propositions; Il est venu pour écouter et comprendre ce que nous pensons et quoi transmettre au président Trump « .

Greenblatt a écrit dans son compte Twitter que la rencontre avec Abbas était «positive» et «large» et qu’ils ont discuté comment forger un accord de paix et arrêter l’incitation, et planifier la construction d’un bâtiment pour les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne.

