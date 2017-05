Abbas refuse de stopper les salaires aux terroristes et leur famille de l’Autorité palestinienne

Le président Abbas et de nombreux autres dirigeants de l’Autorité palestinienne ont rejeté les demandes du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et du président américain Donald Trump et de nombreux autres gouvernements et législateurs pour arrêter les paiements de salaires aux terroristes emprisonnés.

Suite à la demande faite par Israël et juste avant la réunion d’Abbas avec Trump la semaine dernière, le directeur de la Commission des affaires de prisonniers de l’OLP, Issa Karake, a annoncé le « refus absolu » d’Abbas:

« Le président [Abbas] a souligné son refus absolu suite aux demandes israéliennes d’arrêter les indemnités des familles des prisonniers et des martyrs (Shahids) et a souligné son soutien absolu pour eux (c.-à-d. Pour les paiements). »

[Amad, Site de nouvelles palestinien indépendant, 29 avril 2017]

Il existe deux défenses palestiniennes récurrentes des paiements.Le premier est que les prisonniers ne sont pas des terroristes, mais des «combattants de la liberté» et, par conséquent, sont légitimement récompensés. La deuxième revendication est que les paiements sont en fait «l’aide sociale pour les familles», et donc pas une récompense pour la terreur. Ces deux affirmations sont fausses.

Tout d’abord, la majorité écrasante des prisonniers ne sont pas des « combattants » qui ont participé à des combats avec des soldats mais sont des terroristes qui ont ciblé des civils. Des terroristes comme Abdullah Barghouti qui a construit des bombes qui a assassiné 67 civils à l’Université hébraïque, dans les cafés et sur les autobus ne peuvent pas être appelés un «combattant». Marwan Barghouti, qui dirige actuellement la grève de la faim des prisonniers palestiniens, a planifié plusieurs attaques de tir dans dont 5 ont été assassinés. C’est un meurtre à sang froid . Dire qu’il est un «combattant» est complètement faux. Néanmoins, chacun a reçu près de 200 000 $ en salaires par l’AP. Peu de 6 500 prisonniers palestiniens ont réellement confronté les soldats israéliens comme des «combattants».

Deuxièmement, l’allégation selon laquelle les paiements sont une protection sociale pour les femmes et les enfants est également fausse. Selon le rapport de l’Autorité palestinienne sur les prisonniers en 2010, 63% des prisonniers à cette époque étaient célibataires et pourtant ils ont reçu les mêmes salaires de base élevés, jusqu’à 12 000 shekels par mois, selon la durée de la prison. En outre, la loi palestinienne se réfère explicitement aux paiements des salaires (Arab = Rawatib). En outre, lorsque les salaires sont suffisamment élevés, le gouvernement de l’AP retient l’impôt sur le revenu comme tous les salaires.

Enfin, Palestine Media Watch a documenté un cas où l’épouse d’un prisonnier se plaignait qu’elle et ses enfants ne recevaient pas le salaire du prisonnier. Le ministre des Affaires des prisonniers a répondu que, bien que le prisonnier n’a pas donné l’argent à sa femme et ses enfants, le ministre ne pouvait pas le forcer, car c’était son salaire personnel .

Un journaliste de la télévision l’AP à l’épouse du prisonnier: «Depuis près de quatre ans, l’allocation du prisonnier du Ministère des affaires des prisonniers … n’a pas atteint vos mains et les mains de vos enfants … Avez-vous essayé de vous adresser aux autorités?

L’épouse du prisonnier: «Il y a un an et demi, je suis allé au Ministère des affaires des prisonniers … Leur réponse était:« Votre mari le transfère à la personne qu’il veut. Il est en son pouvoir de ne pas le transférer à vous et nous ne pouvons rien faire. »

[ 17 février 2013, 17 avril 2014 ]

Au cours des dernières semaines, à mesure que la pression internationale a augmenté, de nombreuses déclarations des dirigeants palestiniens ont rejeté les demandes internationales pour cesser de récompenser les salaires des terroristes et les allocations aux familles des soi-disant «martyrs». Suite à la rencontre d’Abbas avec Trump, le vice-président d’Abbas du Fatah, Mahmoud Al-Aloul, a réitéré que l’Autorité palestinienne n’assurerait en aucune circonstance la pression américaine pour arrêter les salaires.

« Le vice-président du Mouvement du Fatah, Mahmoud Al-Aloul, a déclaré … que l’AP rejetterait toute proposition visant à cesser de prendre soin des familles des martyrs, des prisonniers et des blessés par le transfert des allocations financières mensuelles. Il a ajouté que c’est une cause nationale, et que l’administration américaine et l’occupation ont rencontré un refus à ce sujet.

Al-Aloul a noté que les blessés, les martyrs et les prisonniers sont des combattants palestiniens, et que nous ne devons en aucun cas adhérer aux pressions pour arrêter leurs indemnités. »

[ Agence de presse de l’Autorité palestinienne independante de Wattan, 4 mai 2017]

En réponse à la demande d’arrêter les récompenses financières aux terroristes, le ministre de la justice de l’Autorité, Ali Abu Diyak, a également souligné que «il n’est pas possible … car la lutte de notre peuple qui se défend, et défend sa terre, ses lieux saints, sa liberté et ses droits justes « , et a souligné: » Les martyrs et les prisonniers sont les symboles de notre lutte nationale légitime, la conscience de notre peuple palestinien « .

[Journal officiel de l’AP Al-Hayat Al-Jadida , 23 avril 2017]

Le membre du Comité exécutif de l’OLP et membre du bureau politique du Front démocratique pour la libération de la Palestine (DFLP) Tayseer Khaled a également souligné le refus de l’OLP de mettre fin aux paiements aux terroristes.

« Ceux dont l’administration américaine exige l’arrêt sont les combattants de la liberté, et la partie palestinienne ne peut pas se rapporter à ces demandes provocatrices. Le Fonds national palestinien, qui … s’occupe des familles des martyrs, des blessés et des prisonniers, et continuera à le faire, quel que soit le poste du gouvernement israélien et de l’administration américaine »

[ Donia Al-Watan , actualité PA indépendante Agence, 22 avril 2017]

PMW a d’ abord signalé les salaires en 2011 et a suivi depuis plusieurs fois des informations supplémentaires, plus récemment avec le rapport sur la fraude des milliards de dollars de l’Autorité palestinienne, documentant la stratagème de l’Autorité palestinienne pour inciter les donateurs occidentaux à croire que l’AP ne paie plus les salaires.

Les dirigeants de l’AP et du Fatah continuent de remballer les terroristes emprisonnés en tant que «combattants de la liberté » et « héros » . En parlant «au nom du Premier ministre et du gouvernement», le ministre de la justice de l’Autorité, Ali Abu Diyak, a appelé les prisonniers terroristes «braves» et «Combattants pour la liberté», en disant: «Je salue nos braves prisonniers … Nous soulignons au monde que nos braves prisonniers et les justes martyrs (Shahids) sont victimes des crimes de l’occupation israélienne et sont des combattants pour la liberté, la justice et la paix. « [Journal officiel de l’AP Al-Hayat Al-Jadida , 5 mai 2017]

Lors d’un rassemblement à Ramallah « en solidarité avec le mouvement des prisonniers », le Directeur de la Commission des affaires de prisonniers de l’OLP Issa Karake a déclaré: « Nous sommes un peuple qui veut seulement sa liberté. Nos prisonniers ne sont pas des terroristes, mais plutôt des héros de chasseurs et des prisonniers d’honneur et de liberté. »

[ Amad , site web indépendant de la PA, 27 avril 2017]

De manière significative, le Grand Mufti de l’Autorité palestinienne a jugé que «soutenir les prisonniers» est une «obligation religieuse». [[]] Le grand Mufti de Jérusalem et les Territoires palestiniens et le Président du Conseil Suprême de la Fatwa, le Cheikh Muhammad Hussein et les Muftis des districts ont demandé de participer à des activités soutenant les prisonniers palestiniens dans leur lutte et leur grève de la faim … Ils ont déclaré qu’il s’agissait d’une obligation religieuse dans laquelle tous doivent participer »

[journal officiel de l’AP Al-Hayat Al-Jadida , avril 13, 2017]