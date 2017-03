Abbas présentera sa nouvelle initiative de paix lors du sommet Arabe en Jordanie ce 29 mai

Le président de l’Autorité Palestinienne, Mahmoud Abbas devrait présenter une nouvelle initiative de paix lors du sommet arabe qui se tiendra le 29 mai en Jordanie selon le secrétaire général de la Ligue arabe.

Dans une interview accordée sur le média arabe « Alotan » il affirme :

« Compte tenu de l’expansion des colonies israéliennes et des questions sur la solution à deux Etats , l’Autorité palestinienne a l’ intention de présenter une nouvelle initiative de paix pour expliquer comment il est encore possible de parvenir à un Etat palestinien indépendant ».

Il n’a pas précisé les détails de la nouvelle initiative, qui sera présentée mais il a demandé à la communauté internationale » de soutenir l’initiative afin d’assurer une solution à deux Etats, tout en appliquant une pression sur Israël pour arrêter les activités de colonisation ».

Ces déclarations sont contradictoires au Secrétaire Général du Conseil, Saeb Erekat, selon laquelle les Palestiniens ont un nouveau plan politique. Erekat a refusé que la Ligue arabe donne son avis sur la question palestinienne lors de la conférence qui se tiendra à Amman. Il a noté qu’il est possible que cette nouvelle tentative va adoucir les conditions des palestiniens , et accepter un certain nombre d’amendements lors des propositions de paix qui leur ont été offertes dans le passé.

Il convient de noter que lors de la réunion d’Abbas avec Jason Greenblatt, émissaire américain au président Trump , qu’il a clairement indiqué aux Palestiniens qu »ils ne seront pas en mesure d’accepter les conditions fixées lors des négociations avec Israël.

