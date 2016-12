Abbas menace Tsahal: « Nous allons envoyer des ‘centaines’ de soldats israéliens à la Cour pénale internationale »

Un journaliste palestinien de premier plan et confident du président de l’Autorité palestinienne (AP) Mahmoud Abbas, a déclaré qu’ils recueillent les noms et photographies des ‘centaines’ de soldats de l’Armée de Défense d’Israël (FDI), avec l’intention de les envoyer à la Cour pénale internationale (CPI) en 2017.

« En 2017, nous irons à La Haye », a déclaré Nasser Laham, selon un rapport de Channel 2. « Nous avons des centaines de pages de noms d’officiers de l’Armée de Défense d’Israël. Nous avons une photo de chaque pilote, chaque officier et tous les soldats, nous avons leur nom, et nous les attendons à La Haye ».

« Si nous réussissons avec un seul, ce sera un monde différent », a déclaré le rédacteur en chef de l’agence de presse palestinienne Maan.

Dans sa déclaration, Laham a exhorté les palestiniens à renoncer à la violence et permettre à la direction palestinienne de concentrer ses efforts internationaux pour poursuivre les officiers de l’armée israélienne.

« J’ai dis à mon peuple, dans une émission en direct: les Israéliens en costumes et cravates seront tous envoyés à La Haye, et nous allons leur passer les menottes », dit-il. « Sans utiliser la violence, sans les exploiter. Ceci est une guerre sans balles. Ils vont juste attendre leur peine, et nous donner une autre chance. »

Depuis la guerre de Gaza en 2014, les autorités palestiniennes ont essayé de poursuivre Israël devant le tribunal international. Les autorités palestiniennes ont officiellement demandé à la CPI en 2015 d’enquêter sur l’Etat juif, qui ne fait pas partie du traité (Statut de Rome), qui régit la cour pour les crimes de guerre présumés.

Alors qu’Israël est farouchement opposé à toute enquête de la CPI; Les responsables israéliens ont dit qu’ils vont coopérer avec l’agence pour convaincre la compétence des tribunaux de l’Etat eux-mêmes.

Le gouvernement de Jérusalem soutient que la résolution de l’ONU encouragera les autorités palestiniennes à rechercher des solutions au conflit israélo-palestinien sur la scène internationale et exclure des pourparlers directs.

Le chef du Hamas, Khaled Mashaal, a salué la résolution de l’ONU. Depuis Istanbul, Mashaal a déclaré que la « résolution du Conseil de sécurité de l’ONU a donné au monde un signal sur le danger des imlantations qui menacent notre terre ». Le chef du groupe terroriste islamique qui contrôle la bande de Gaza a remercié « tous ceux qui condamnent les colonies israéliennes », mais il a ajouté que la résolution n’est « pas suffisante ».

Mashaal a déclaré que le Hamas se prépare à un nouveau cycle de violence envers Israël.

« La résistance est centrée sur la contrebande des armes et des tunnels à Gaza pour se préparer à une confrontation avec [Israël], pour prouver son malheur à la frontière avec la bande de Gaza ».

