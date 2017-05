Abbas après sa rencontre avec Trump: « Nous nous sommes engagés à coopérer pour apporter la paix avec les Israéliens. »

Mahmoud Abbas à la fin de sa rencontre avec Trump a déclaré : « Ce n’est pas une lutte entre nous et le judaïsme, mais entre nous et l’occupation …Nous nous sommes engagés à coopérer pour apporter la paix et l’entente entre nous et les Israéliens. … L’indépendance et la libération de notre peuple apportera la stabilité et la paix pour le monde ».

Abbas: « This is not a struggle between us & the Judaism, but between us and the occupation »

Ajoutant : « Je veux attirer l’attention sur les prisonniers de grève de la faim. Les mères souffrent à cause de leurs fils prisonniers. ».

Trump: « I’m comitted to trying to achieve peace, Abbas and Netanyahu are committed too »

Trump a dit : « Je me suis engagé à parvenir à un accord entre Israel et les Palestiniens et je ferais tout pour l’obtenir . Abu Mazen est prêt et a promis de faire avancer cet objectif, et Netanyahu l’a promis aussi. »

Ajoutant : «La paix ne peut pas être obtenue si la violence tolérée, et financée. »

Le président américain a ensuite tenu à condamner fortement l’attentat à Manchester :

» Je ne dirais pas que les tueurs (de Manchester) sont des monstres .Ils auraient aimés. Ils sont juste des perdants… Notre société ne peut pas avoir de tolérance pour l’effusion de sang, et le massacre d’innocents » »

