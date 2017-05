Abbas a accepté un sommet avec Netanyahu et Trump lors de sa visite en Israel

Le Président de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbás, a accepté, selon les rapports, de rencontrer le Premier ministre Biniamín Netanyahu, sous les auspices du président américain, Donald Trump, pour tenter de relancer les négociations au cours de la visite du président américain en Israël .

Un responsable palestinien a confirmé au canal 2, un rapport dans le quotidien arabe Al Hayat, publié à Londres, ce qui indique qu’il est prévu que Trump annonce un sommet tripartite avec Abbas et Netanyahu, lors de sa visite en Israël et l’Autorité palestinienne le 22 et 23 de ce mois de mai.

Selon un rapport de la chaîne 10 de télévision, Abbas a accepté de mener la réunion pour transmettre le message qu’il est prêt à reprendre les négociations sans conditions préalables immédiatement et que le seul obstacle à la relance des pourparlers de paix est Netanyahu .

Au cours d’une récente rencontre avec le président allemand Frank-Walter Steinmeier, Abbas a déclaré qu’il est prêt à rencontrer Netanyahu sous les auspices de Trump pour relancer le processus de paix au point mort.

Les deux, Abbas et Netanyahu ont exprimé leur intérêt de relancer le processus de paix avec Trump; même si les deux se sont accusés mutuellement de l’absence de progrès dans le passé.

Selon les rapports, le roi saoudien Salman a invité Abbas à un sommet des chefs d’Etat musulmans en Arabie Saoudite plus tard ce mois-ci, dont participera Trump, avant d’arriver en Israël.

Trump et Abbas se rencontreront également lors de la visite du président américain à Bethléem en Judée Samarie, le 23 mai.

Le journal Al Hayat citant des responsables palestiniens annoncent qu’une commission a commencé à préparer le terrain pour une deuxième rencontre entre Abbas et Trump, après avoir tenu une réunion à la Maison Blanche, le 3 Avril.

Les responsables ont souligné que Trump veux organiser des pourparlers directs entre Israël et l’Autorité palestinienne au cours de neuf mois à un an.