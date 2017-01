Abbas à Trump:  » Déplacer l’ambassade à Jérusalem est égale à une déclaration de guerre »

L’Autorité palestinienne a intensifié sa rhétorique combative contre la mission déclarée du président américain élu Donald Trump pour transférer l’ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, qui a été répété par l’un de ses principaux collaborateurs.

La menace a été exprimée par un proche conseiller de Abbas, Mahmoud al-Habash de l’Autorité palestinienne qui a appelé vendredi cette décision «une déclaration de guerre contre les musulmans. » La description était importante non seulement pour son contenu, mais aussi pour le fait qu’elle faisait écho au sentiment exprimé par l’ancien mufti de Jérusalem, Achrama Sabri, dont les vues extrêmes ne sont normalement pas partagée par l’AP.

« Tout peut s’effondrer si l’ambassade est déplacée à Jérusalem», a déclaré al-Habash. « Il peut ouvrir une grande porte à des possibilités que personne ne veut pas. » Il a ajouté qu’ils ne seront pas en mesure de rester les bras croisés si un telle décision se produit.

Un autre responsable du parti du Fatah a déclaré que si l’ambassade est déplacée à Jérusalem, l’Autorité palestinienne exigera que les pays arabes et musulmans retirent leurs ambassades de Washington. Les responsables ont souligné que ce n’est pas simplement une question palestinienne, mais un problème arabe et musulman.

Abbas lui-même a également commenté le scénario possible de l’ambassade des États-Unis dans la capitale israélienne. Abbas a pris un ton moins terroriste, exprimant son espoir que Trump ne cherchera pas à mettre en œuvre ses déclarations passées, car cela causerait des dommages irréparables au processus de paix.

« Nous avons entendu beaucoup de déclarations relatives à déplacer l’ambassade des États-Unis, qui nous l’espérons ne sont pas correctes et ne seront pas mises en œuvre, mais si elles sont appliquées, le processus de paix au Moyen-Orient, et même la paix dans le monde, sera dans une crise et nous ne serons pas en mesure de nous en sortir », a déclaré Abbas.

