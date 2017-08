Abbas a décidé de mettre en prison tout ceux qui parle mal de lui et de l’Autorité Palestinienne sur les réseaux sociaux et site d’informations !

« Le président palestinien Mahmoud Abbas a bloqué les médias sociaux et les sites d’information et les principaux intervenants pour le débat et la dissidence en Cisjordanie – avec un décret vaguement rédigé selon lequel ceux qui critique son gouvernement peuvent être emprisonner car ils seront accusés de nuire à «l’unité nationale» sur les réseaux sociaux.

Les militants des droits affirment que l’édit, publié pour la premiere fois a déclenché un débat public le mois dernier, est peut-être le pas le plus important par le gouvernement d’Abbas pour restreindre la liberté d’expression dans les enclaves autonomes palestiniennes de la Cisjordanie occupée par Israël.

Le gouvernement a bloqué 30 sites Web au cours du dernier mois, selon le Centre palestinien pour le développement de la liberté des médias, ou Mada.

Cinq journalistes travaillant pour les points de presse liés au Hamas ont été détenus cette semaine et accusés de violer la nouvelle loi selon l’avocat de l’une des personnes arrêtées et un fonctionnaire dans l’association des journalistes palestiniens.

Séparément, quatre autres journalistes ont été appelés à se questionner sur les médias sociaux critiques à l’égard de la politique gouvernementale.

L’un des journalistes est le photographique Fadi Arouri, qui travaille pour l’agence de presse chinoise Xinhua. Il a déclaré qu’on la avertit que ces messages sur Facebook étaient concernées « ces expressions pourraient entraîner un désordre dans la société ».

Le nouveau décret stipule des peines d’emprisonnement d’un an ou plus pour ceux qui utilisent des moyens numériques pour une série d’infractions globales. La liste comprend la mise en danger de la sécurité de l’État ou de l’ordre public, ainsi que l’ appartenance à l’unité nationale ou à la paix sociale