A mourir de rire ! Lors des émeutes contre Tsahal, un palestinien plaque un autre palestinien au sol pour qu’il fasse le mort devant le cameraman !

C’est quand même frustrant, quand ces « satanés soldats colonisateurs » ne veulent pas tuer ou blesser l’un de ces palestiniens en quête de buzz sur les médias !

En effet l’armée de Tsahal est l’une des armées les plus puissante au monde mais aussi les plus humaine, et fait le maximum pour ne pas tuer ou blesser les palestiniens lors des émeutes violentes en Israël.

Sauf, que si il n y a pas de blessés et de morts palestiniens, il n y a pas d’images, pas de vidéos, pas de victimisation, pas de réfugiés et plus de dons de la part des pays du monde.

Donc la solution est toujours la même, Pallywood !

Cette fois ci un palestinien frustré va carrément en plaquer un autre au sol, et lui imposer rapidement de faire le mort ou le blessé afin que les autres acteurs de cette mise en scène n’arrivent en renforts pour le porter « agonisant », comme de la viande de mouton.

Le manipulateur ne s’arrête pas là, il va jusqu’à hurler sur le cameraman pour lui demander de le filmer, mais ce dernier a l’air quelque peu occupé …