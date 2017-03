Qui a dit que les Juifs sont les plus riches au monde ?

Bill Gates continue de diriger la communauté milliardaire du monde, avec une valeur nette totale estimative de 85,6 G $, selon le Bloomberg Billionaires Index des personnes les plus riches du monde . Il est suivi par

Warren Buffett avec 78,9 milliards $, Jeff Bezos avec 73,5 milliards $, et la personne la plus riche de l’ Europe est Amancio Ortega avec 69,3 milliards $.

La personne juive la plus riche sur l’Indice du courant Bloomberg est Mark Zuckerberg, à la cinquième place. Co-fondateur et directeur général de Facebook, la plus grande entreprise de réseautage social au monde, avec plus de 1,7 milliard d’utilisateurs mensuels et un chiffre d’affaires de 28 milliards $ en 2016, Zuckerberg vaut 59,1 milliards $.

Larry Ellison, qui est né à New York d’une mère juive célibataire, est à la neuvième place, avec 45,3 milliards $, le deuxième plus riche Juif sur la planète faisant. Ellison est le fondateur et principal actionnaire d’Oracle, la société de base de données.

Sergey Brin, co-fondateur de Google et président de la société mère Alphabet Inc. Google, est 12e sur la liste de Bloomberg et le troisième plus riche Juif dans le monde. Google gère plus de 3,5 milliards de recherches par jour et se vantait un chiffre d’affaires de 90,3 milliards $ en 2016. Brin vaut 41,8 milliards $.

Le philanthrope kingmaker magnat des casinos, Sheldon Adelson se classe au 24e rang sur la liste de Bloomberg, avec 28,4 milliards $.

L’investisseur Hedge Fund et philanthrope Carl Icahn est en 35e place, avec une valeur nette estimée de 20,1 milliards $.

Le juif russe et magnat Mikhaïl Fridman, qui contrôle Alfa Bank détient des participations dans le producteur de pétrole et de gaz allemand DEA et l’opérateur mobile international VimpelCom, en 74ème place avec 13,4 milliards $.