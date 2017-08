A.B Yehoshua, lauréat du prix Israël :  » Au lieu de pleurer pour des bâtisses comme le Mont du temple, pleurez tous ces Juifs qui ne veulent pas faire leur Alya « 

Il semble que la notion de Tisha B’Av et la grandeur pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle des deux temples Juifs détruits par nos ennemis en Israël, ne soient pas d’une grande importance pour le lauréat du prix d’Israël.

En effet, lors de Ticha Beav, il y a moins de 48 heures, il a fait une déclaration surprenante :

» On ne doit pas pleurer la destruction des Temples qui n’étaient que des bâtiments mais on doit pleurer l’incapacité de la Diaspora Juive à rentrer en Israël ».

A.B Yehoshua, lauréat du prix Israël a la critique facile contre les juifs qui veulent prier au Mont du Temple ainsi que ceux de la Diaspora qui ne viennent pas venir habiter en Israël, mais beaucoup moins contre les musulmans et les chrétiens au nom d’une tolérance sélective.

Il a ajouté sur la radio militaire :

» La véritable tragédie est tous ces juifs attachés à leur terre natale et le problème c’est qu’ils ne comprennent pas ce qu’est véritablement une terre natale. Le problème c’est que la moitié du peuple juif n’envisage même pas de retourner en Israël. Le Temple n’est qu’un bâtiment. A Jérusalem, il y a une très belle Mosquée construite il y a 1300 ans. Il y a aussi l’Eglise du Saint Sépulcre, et nous devrions être fiers qu’à Jérusalem soient réunis les symboles des trois religions monothéistes. Le Kotel est là. Avons nous besoin d’envoyer des Juifs prier sur le Mont du Temple ? Serions nous heureux si les musulmans venaient au Kotel pour prier en se prosternant ? … Le Mont du Temple c’est, pour les musulmans, l’endroit de leurs prières. Nos synagogues sont partout dans le monde et nous voulons que les gens les respectent et les surveillent. Et nous devons respecter les endroits où les autres ont décidé de prier. »

Et il va encore plus loin dans ces propos :

» Peut être bien que la destruction du Temple fut une bonne excuse pour quitter Israël ! … Après la destruction du Temple pendant 4 siècles il n’y eût qu’un amas de décombres. Les Juifs n’ont même pas essayé de mettre de l’ordre. Ils ont quitté Jérusalem et c’est là le problème. Et s’ils rebâtissent le Temple ils trouveraient le salut ?… Les premiers sionistes étaient des laïques et ils disaient aux immigrants Juifs de s’installer dans le Négev, dans la vallée du Jourdain ou dans la vallée de Jézréel et de ne pas s’installer à Jérusalem. Il y a quelque chose de symbolique dans la décision du premier Premier Ministre d’Israël de s’installer dans le désert du Négev et de ne pas prendre aux Palestiniens une place qui est sacrée pour eux ».

Il va sûrement recevoir un autre Prix de Mr (le terroriste) Abbas et Mr (le terroriste) Haniyeh.