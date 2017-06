🔴 Un couple a été retrouvé mort à Eilat

Un couple a été retrouvé sans vie dans une chambre d’hôtel Herod à Eilat : Barouh Endig et Odélia Bahar sont les deux personnes, tout deux âgés de la vingtaine.

Bahour, 27 ans, est un ancien orthodoxe qui a travaillé comme journaliste pour la radio militaire.

Près d’eux, la police a retrouvé une lettre d’adieu, ce qui incite la police à soupçonner que ce fut un double suicide mais la police a déclaré ce soir que toutes les pistes sont encore en cours d’évaluation, car il est possible que ce soit un assassinat suivi d’un suicide.

Les deux corps ont été envoyés pour un examen à l’Institut médico-légal dans le but d’examiner les circonstances et déterminer la cause du décès.

