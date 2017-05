Les Israéliens éligibles au vote lors du deuxième tour des élections présidentielles de la France dimanche ont opté massivement pour le vainqueur, Emmanuel Macron, selon l’ambassadeur de France en Israël.

Dans une publication sur son compte Twitter, Helene Le Gal a déclaré que Macron a reçu 96,3 pour cent des voix en Israël. Le vote a été perçu comme un effort pour bloquer son adversaire, le candidat d’extrême droite Marine Le Pen. Globalement, Macron a remporté 64% du vote.

Elle a déclaré que ce chiffre était basé sur les résultats obtenus à Tel Aviv, Netanya, Haifa, Ashdod, Eilat et Beersheba, mais ne comprenaient pas les votes du consulat français à Jérusalem.

Dans une interview accordée à la radio de l’armée, Le Gal a dit qu’elle pensait que Macron serait «très amical» envers Israël, mais n’a pas expliqué quelle serait l’accent mis dans les relations entre les deux pays pendant la présidence de Macron.

Bien que Macron n’ait pas complètement expliqué son approche en Israël, dans une interview tenue vendredi, il a déclaré qu’il ne reconnaîtrait pas unilatéralement l’état de Palestine en tant que président et réitérerait son soutien à une solution à deux États.

Élaborant, Macron a déclaré que « la reconnaissance unilatérale de la Palestine, en ce moment, compromettrait la stabilité ». Cela aurait aussi des répercussions sur la perte de l’ensemble de la relation [française] avec l’État d’Israël « .

Macron a visité Israël en septembre 2015 en tant que ministre de l’économie sous le président sortant François Hollande, au cours duquel il a défendu le soutien de Paris aux plans de l’Union européenne pour étiqueter les produits des implantations israéliennes tout en exprimant son opposition à tout boycott d’Israël.

Suite à sa victoire électorale, des politiciens israéliens de partout dans le monde ont offert leurs félicitations à Macron, avec un certain nombre de législateurs décrivant son triomphe sur Le Pen comme une défaite pour l’antisémitisme.En se référant à la visite de Macron en 2015, Le Gal a déclaré à la Radio de l’armée que l’ancien banquier « a été très impressionné » par la culture de démarrage et les entreprises de haute technologie d’Israël, et « a été inspiré quand il est revenu en France ».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’il attendait avec intérêt de travailler avec Macron, en particulier dans le domaine du contre-terrorisme.

« Je suis impatient de travailler avec le président Macron et ensemble pour relever les défis communs de nos deux démocraties », a-t-il déclaré.

« L’une des plus grandes menaces auxquelles le monde est confronté aujourd’hui est la terreur islamique extrémiste, qui mène des attaques à Paris, à Jérusalem et à de nombreuses autres villes à travers le monde. Israël et la France ont une alliance de longue date et je suis sûr que nous continuerons à approfondir nos liens « , a ajouté Netanyahu.

Dans un discours de victoire fin dimanche, Macron a promis qu’en tant que président, il défendrait la France contre les djihadistes, qui ont tué plus de 230 personnes dans une série d’attaques terroristes depuis 2015, y compris une attaque mortelle sur un supermarché kasher à Paris.

« La France sera à l’avant-garde de la lutte contre le terrorisme », a-t-il déclaré.

À l’ extérieur des bureaux de vote en Israël dimanche , un certain nombre d’électeurs français ont déclaré que leur vote pour Macron était d’abord et avant tout un vote contre Le Pen, dont le Front national a longtemps été accusé d’antisémitisme.

Beaucoup de personnes ont mentionné la déclaration de Le Pen selon laquelle la France n’était pas responsable du rassemblement de plus de 13 000 juifs sur la piste cyclable du Vel d’Hiv, ordonné par les officiers nazis en 1942, comme une raison de s’opposer à elle.

Le Pen a également préconisé un certain nombre de politiques qui ont provoqué la consternation chez les juifs français, comme les interdictions de chapitures religieuses et les citoyens français détenant une double nationalité .

Comme les Français en Israël, les Juifs français ont poussé un soupir de soulagement après la victoire de Macron sur Le Pen, bien qu’ils se sont dits préoccupés par le fait que Le Pen a pu engranger autant de voix qu’elle a fait.

