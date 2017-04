80 diplomates étrangers vivent le « Seder de Pessah » à Tel-Aviv

Plus de 80 ambassadeurs et autres diplomates sont venus en Israël ont assisté à un dîner à l’occasion du seder à Tel Aviv, organisé par le Projet israélien et le Congrès mondial juif.

Le seder a été dirigé par l’ancien ambassadeur israélien au Royaume-Uni, Daniel Taub, qui a amusé et éduqué les invités avec un goût des traditions de la fête de Pessah.

Pour la plupart des participants, ce fut leur premier repas seder, au cours duquel ils ont goûté la Matzah, le Kharoset et Karpas, et ont cherché l’Afikoman.

Parmi les diplomates présents, figuraient les ambassadeurs de la Bulgarie, de la Pologne, de la Suisse, de la Turquie et de l’Uruguay, ainsi que des hauts représentants des États-Unis, de l’Allemagne, des Nations Unies et de l’Union européenne.

Des Hagadas spéciales ont été publiées pour l’événement, et les diplomates ont pu chanter « Ma Nishtana » et « Echad Mi Yodea ».

Selon le vice-président du TIP, Lior Weintraub, la combinaison d’ambassadeurs étrangers avec des invités israéliens, assis autour de la table de Seder, a permis une interaction unique et a donné un aperçu de la tradition et de la société israéliennes.

Shai Hermesh, président de WJC-Israël, a déclaré dans un communiqué: « Le WJC est ravi de partager avec les membres du corps diplomatique les riches traditions de Pessa’h. Ce jour férié représente une histoire particulièrement épanouissante et inspirante de la délivrance et de la renaissance qui se transmet de génération en génération autour d’innombrables tables en Israël et les coins les plus reculés de la diaspora juive. Nous savons que briser les matzoh autour de la table Seder est une expérience particulièrement enrichissante et mémorable pour tous nos amis.

