700 prisonniers palestiniens ont déclaré une grève de la faim illimitée sous l’égide de Marwan Barghouti

Environ 700 prisonniers palestiniens ont annoncé que dès aujourd’hui commencera une grève de la faim illimitée « la liberté et la dignité ». Le début de l’action organisée par Marwan Barghouti, à temps pour célébrer officiellement la « Journée des prisonniers palestiniens » dans l’Autorité palestinienne.

Barghouti, qui purge une peine à perpétuité pour l’assassinat des Israéliens, a mené la lutte contre le durcissement du régime lors de la détention pour les Palestiniens, qui purgent des peines pour des crimes contre la sécurité de l’Etat d’Israël.

Il y a environ six mois, il a présenté aux autorités pénitentiaires une liste d’exigences pour un « retour des droits « , y compris l’installation de bureaux et téléphones publics dans les prisons, et pour que les prisonniers aient le droit de parler avec des parents, ce qui augmente la fréquence des visites autorisées, l’autorisation de se faire photographier avec leur famille au cours de ces dates, etc.

Le service pénitentiaire a annoncé que, conformément à la politique du ministre de la Sécurité interne Gilad Erdan, il n y a pas de négociations avec les prisonniers palestiniens. Le refus de la nourriture est considéré comme une infraction disciplinaire et passible d’une peine. Le service pénitentiaire promet des punitions sévères « sans compromis » pour toute violation du régime carcéral.

Presque chaque famille palestinienne a au moins une séance relative dans une prison israélienne. Par conséquent, les prisonniers de grève de la faim de masse ont toujours de grandes répercussions dans les territoires palestiniens et sont lourds de troubles, si ces gréves leur cause des problèmes de santé.

Les médias palestiniens ont annoncé que la grève de la faim de masse ira jusqu’à trois mille prisonniers. Pour Barghouti, les membres du Fatah et d’autres factions palestiniennes, dont le Hamas, ont soutenu la grève et ont annoncé qu’ils se joindront mais, selon la chaîne de télévision 10, leur adhésion serait « symbolique »…

35 % de réductions sur les produits de la Mer Morte pour les hommes