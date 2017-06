62% des Juifs disent qu’il n’y a pas d’occupation en Israel !

50 ans après la guerre des Six Jours, la plupart du public juif en Israël estime que définir la politique israélienne par l’occupation des territoires est fausse « par rapport à 91% du public arabe » .

Selon l’indice, le public juif est divisé par ses positions pour l’annexion de tous les territoires détenus par Israël depuis la guerre.

La plupart de la population juive (50,8%) estime que le construction des implantations était le bon choix en termes d’intérêt national pour Israël, par rapport à une minorité (31,3%) qui s’y oppose.

Le public arabe, cependant, 68,6% estime que la mise en place des implantations était une erreur pour l’intérêt d’Israël et 68% pense qu’elles sont un obstacle à la paix, par rapport à 38,2% du public juif .

Les Juifs israéliens croient que le contrôle de la Judée et la Samarie en Israël contribue au domaine de la sécurité militaire (65%), mais ne contribue pas à son statut diplomatique dans le domaine des forces économiques et démocratiques.

Après la visite de Trump, il y a des doutes considérables sur les chances de paix des deux côtés autour de la table des négociations: seulement 37,3% de la population juive et 15% des arabes croient qu’il y a une plus grande chance .

Plus de la moitié de la population juive en Israël (55,2%) croient que la participation des pays arabes pourrait aider à parvenir à la paix entre Israel et les Palestiniens, par rapport à une minorité du public arabe (35,1%) qui pense que oui.

De même, 52,1% de la population israélienne estime que Trump fera pression sur Israël pour soutenir l’initiative de paix saoudienne comme base d’un accord suite à un accord d’armes signé avec l’Etat, par rapport à 32,1% du public arabe.

En général, la plupart du public juif (64,7%) croient que la visite du Président a réussi, par rapport à la majorité du public arabe (51,9%) qui pense que la visite a été un échec.

L’enquête a été réalisée les 28-29 mai auprès de 600 répondants, dont 500 Juifs et 100 Arabes, qui constituent un échantillon représentatif de la société israélienne.

