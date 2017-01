6000 employés chinois vont arriver pour travailler dans la construction en Israel

Environ 6.000 travailleurs dans la construction venant de Chine ont été envoyés en Israël

Une délégation du ministère des affaires étrangères de l’Intérieur et des Finances, dirigé par le Président du logement et le Ministère du logement et le Directeur de l’Immigration ont signé aujourd’hui avec le ministère du commerce chinois et l’association des entrepreneurs la version finale de l’accord pour amener les travailleurs de Chine.

L’accord devrait être signé lors d’une cérémonie officielle à Jérusalem la dernière semaine de Février. Selon l’accord qui est en cours , il y aura environ 6000 employés au cours des six premiers mois de l’accord.

Copyright Alyaexpress-News.com - Toute reproduction est interdite.

Promotion de plus de 40 % sur les produits cosmétiques de la Mer Morte sur IsraelChrono.com Cliquez ICI pour commander