60 leaders évangéliques à Trump: « Il faut déplacer l’ambassade vers Jérusalem »

Un groupe d’environ 60 dirigeants évangéliques américains a envoyé la semaine dernière au président Trump une lettre lui demandant de reconnaître Jérusalem comme la capitale d’Israël et de déménager son ambassade à Tel-Aviv, a rapporté The Daily Caller.

La lettre, publiée par American Christian Leaders for Israel (ACLI), cite la loi de 1995 sur l’ambassade de Jérusalem, reconnaissant Jérusalem comme la capitale d’Israël et ordonnant au président américain de déménager l’ambassade au plus tard le 31 mai 1999.

Tout président américain avant Trump a choisi de signer une renonciation deux fois par an en expliquant pourquoi il était politiquement impossible d’obéir à cette loi. Si le président Trump choisit d’éviter le déménagement, il devra également signer une telle renonciation bientôt.

Les dirigeants chrétiens ont écrit à Trump: « Malheureusement, chaque président américain a profité d’une disposition dans la loi permettant de renoncer à ses exigences pendant six mois si« nécessaire de protéger les intérêts de sécurité nationale des États-Unis ». De telles suspensions ont été répétées semestriellement pendant deux décennies, et il est temps de mettre fin au double langage de l’Amérique. »

« La plate-forme officielle de la Convention nationale républicaine de 2016 a déclaré à juste titre: » Nous reconnaissons Jérusalem comme la capitale éternelle et indivisible de l’État juif et appelons l’ambassade américaine à être déplacée là-bas dans l’accomplissement de la loi américaine « . En outre, nous avons été honorés et reconnaissants que vous vous êtes engagés à respecter spécifiquement cette politique en réponse à une demande de la coalition américaine Christian Leaders for Israel (ACLI) pendant votre campagne. Beaucoup de nos électeurs ont voté pour vous en raison de cet engagement « , ont rappelé les dirigeants Trump.

Selon le site Web Five Thirty Eight, les sondages de sortie lors des élections présidentielles de novembre 2016 ont montré que les électeurs évangéliques blancs se sont révélés en nombres élevés – 80% contre 16% – pour le candidat Donald Trump, en pourcentage. C’était leur plus haut vote pour un candidat républicain à la présidentielle depuis 2004 (78% contre 21% pour GW Bush). Leur soutien exceptionnellement élevé était très important dans la capacité de Trump à capturer les états du Midwest et à gagner sans pluralité.

L’ Ambassade chrétienne internationale La directrice américaine de la ville de Jérusalem , Susan Michael, a publié un communiqué avant la visite de Trump à Jérusalem, en disant: « Considérant les 24 années de tentatives d’accords de paix par trois présidents précédents, il n’est pas judicieux de continuer à attendre. Il est maintenant temps d’honorer notre ami et de reconnaître pleinement Jérusalem comme la capitale éternelle et indivisible d’Israël « .

La lettre a été signée, entre autres, par le Dr Jerry Johnson, le Dr John Hagee, Gordon Robertson et le Dr James Dobson.

