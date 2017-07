5000 soldats arrivent à Jérusalem pour faire face à des centaines de milliers d’arabes ce vendredi au Mont du Temple

C’est le premier vendredi, depuis qu’Israël a mis en place des mesures de sécurité au Mont du Temple, il faut s’attendre à une recrudescence des violences pour les prières musulmanes de ce jour « saint » chez les musulmans.

Les forces de Tsahal se préparent à des troubles importants dans et autour de Yerushalayim, alors que des dizaines de milliers d’Arabes de tout le pays sont attendus pour les prières du vendredi.

Le porte-parole de l’IDF a déclaré jeudi que l’armée déploierait cinq brigades et jusqu’à 5 000 soldats en prévision des manifestations et des émeutes à Yerushalayim et à Yehudah et Shomron. Tous les week-ends des soldats des FDI sont annulés, a annoncé l’armée, ce jeudi.

Ces menaces ont été faites par de nombreux groupes, dont le Fatah, le Hamas, le Waqf et l’Autorité palestinienne elle-même. Le Waqf boycotte encore le Mont du Temple, refusant d’entrer dans le complexe en passant par les mesures de sécurité. Le plan actuel est de mener une séance de prière de masse le vendredi matin en dehors des portes du site. Le Waqf a demandé aux mosquées d’Israël d’annuler les services vendredi et d’assister aux manifestations, et les autorités disent s’attendre à des dizaines de milliers d’Arabes de tout le pays convergeant sur la vieille ville.

Les rapports précédemment dit qu’Israël envisageait de retirer l’équipement de sécurité, en remplaçant les scanners corporels et les détecteurs de métaux par des recherches personnelles. Mais même si cela se déroule ainsi, il y aura une grande foule – dont le nombre peut atteindre des centaines de milliers qui devrait entourer le Mont du Temple, ce vendredi matin, et les FDI se préparent à faire face à toute menace, a déclaré le porte-parole.

Le ministre Netanyahu a dit : les caméras nous donneront «un contrôle presque complet» du har Habait. Les rapports ont déclaré qu’Israël cherchait un moyen de baisser la tension et a discuté des solutions de rechange aux mesures de sécurité avec la Jordanie. Les États-Unis, selon un rapport du quotidien A-Sharq al-Awsat à Londres, ont donné à Israël un «ultimatum» pour enlever les équipements d’ici jeudi soir.

Mais selon le ministre de la Sécurité publique Gilad Erdan, les mesures de sécurité en place doivent rester là. En parlant à la radio de l’armée, Erdan a déclaré que les rapports mercredi que le Shin Bet avait recommandé de retirer l’équipement n’étaient pas vrais. ‘Nous avons tenu un certain nombre de discussions avec des organisations de sécurité avant d’installer l’équipement’, a déclaré M. Erdan. ‘Personne n’a rejeté notre position selon laquelle l’équipement n’était pas nécessaire.’

En outre, a déclaré Erdan, ‘je n’ai entendu jusqu’à aujourd’hui aucune objection dans le domaine international. Les pays occidentaux ne comprennent pas la demande palestinienne d’enlever le matériel. Pour être clair, les scanners corporels ne sont pas à l’entrée des mosquées, mais au complexe Har HaBayis. La distance entre l’entrée et les mosquées est importante. »

En ce qui concerne les rapports d’un« ultimatum », Erdan a déclaré que le rapport A-Sharq al-Awsat avait déclaré qu’il« n’avait aucune idée de la source de cette information ». , Il n’exclut pas une solution alternatif du contrôle de sécurité sur le Har HaBait afin de désamorcer la tension. Je ne vois aucune raison pour que la situation ne soit pas calme même si les mesures de sécurité sont en place.

Prochaine livraison GRATUITE* cette semaine sur Netanya, Ashdod, Ashkelon, et Raanana : 350 ILS/kg

* LIVRAISON GRATUITE A PARTIR DE 2 KG.

Contact : sud.israel@yahoo.fr