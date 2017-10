Au moins 50 morts, plus de 200 blessés dans l’attaque de Las Vegas

Au moins 50 personnes sont mortes et plus de 200 blessés à Las Vegas dans ce qu’on appelle l’une des attaques les plus tragiques de l’histoire des États-Unis.

L’attaque a eu lieu lors d’un festival de musique country à l’extérieur de Mandalay Bay Resort and Casino sur Las Vegas Strip, dimanche soir.

L’homme armé a été identifié comme Stephen Paddock, 64 ans, qui a été tué à la suite de l’attaque dans un conflit avec la police. Paddock aurait tiré lors d’un concert du chanteur Jason Aldean d’un appartement au 32e étage du Mandalay vers 10 h. La police a déclaré que plusieurs armes à feu ont été trouvées dans la chambre d’hôtel. Aldean était l’interprète final du festival.

Environ 40 000 personnes se trouvaient sur le lieu au moment de la fusillade, mais toutes n’étaient pas au concert. Parmi les morts et les blessés, il y a des policiers.

Le shérif Joe Lombardo dans une conférence de presse a déclaré que Paddock était un «individu local» et que la police ne croyait pas jusqu’à présent que l’attaque était un acte de terrorisme. Plusieurs points d’information ont ensuite identifié Paddock comme étant de Mesquite, Nevada, à environ 80 milles, de Las Vegas, le long de la frontière du Nevada avec l’Arizona.

Paddock aurait été inconnu de la police, n’était pas un ancien combattant militaire et vivait dans une communauté de retraité.

Il y a plus de 70 000 juifs et au moins 19 synagogues situées à Las Vegas, selon le site Web JewishVegas.com.