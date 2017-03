50 mois de prison pour cette arabe israélienne après son adhésion à Daesh

Le tribunal de district de Haïfa a condamné mardi Sabreen Zubeidat, une résidente de Sakhnin, dans le nord d’Israël, à 50 mois de prison pour avoir rejoint Daesh avec son mari et ses trois enfants. Zubeidat a été reconnue coupable de communication avec un agent étranger et d’appartenance à une organisation terroriste.

Zubeidat a voyagé avec sa famille, il y a environ un an et demi, en Roumanie pour des vacances en famille avant de continuer vers la Turquie, où ils ont contacté un terroriste de Daesh dans la ville irakienne de Mossoul. Ils sont retournés en Turquie en Juillet 2016, où ils ont été arrêtés, avant de retourner en Israël.

« Le fait que le défendeur a abandonné son droit de naissance, sa famille naturelle, a agi contrairement à l’éducation qu’elle a reçue de sa mère et son père, et a risqué la vie de ses enfants, tous au nom d’une idéologie, qui indique un grand potentiel de danger futur, » a écrit le juge Avraham Elikem dans sa décision, ajoutant: « Je mentionnerai que le défendeur n’a pas adhéré à une secte religieuse qui traite de l’apprentissage et la prière, mais à une organisation terroriste extrémiste avec la volonté d’infliger un préjudice grave à la sécurité de l’Etat d’Israël et ses habitants « .

