43% des Juifs du monde vivent en Israel

Nous allons fêter cette semaine le 69ème Jour de l’indépendance de l’Etat d’Israel et la population juive en Israel ne fait qu’augmenter BH !

La population d’Israël s’élève aujourd’hui à 8 680 000 selon les chiffres publiés par le Bureau central des statistiques.

Les chiffres au cours des 12 derniers mois :

– Naissance de 174 000 bébés

– Décès de 44 000 personnes

– Pas moins de 30 000 nouveaux immigrants

Parmi les 6 484 000 Juifs du pays :

– Les Juifs représentent 74,4% de tous les résidents

– Pas moins de 1,8 million d’Arabes en constituent 20,8%

– Les chrétiens non-arabes et autres groupes ethniques représentent 388 000 personnes (4,4% de la population).

– Pas moins de 75% sont nés en Israël

– Un peu plus de 50 % sont des Israéliens de deuxième génération.

Les âges :

– Plus de 50 % de la population ont entre 19 et 64 ans.

– Environ 11 % ont plus de 65 ans

– Environ 34.6 % ont 18 ans

La religion :

– Moins de 45 % des Juifs d’Israël se considèrent comme laïques.

– Pas moins de 24% se déclarent traditionalistes mais pas religieux

– Et 12% sont des religieux traditionnels

– Et 11% religieux et 9% orthodoxes.

Jérusalem compte 865 700 habitants, et Neve Zohar , 71 habitants.

